Дело на 27 миллионов: новосибирский завод заставили рассчитаться перед работниками
Колоссальный долг перед работниками накопил «Электрон» - большое производственное предприятие. Еще в прошлом году на проблему пожаловались работники, и делом занялась прокуратура.
- В суд предъявлены иски о взыскании задолженности по оплате труда и взыскании компенсации морального вреда на сумму более 2 миллионов рублей, проведены неоднократные совещания, стимулирована работа предприятия по взысканию дебиторской задолженности, - рассказала Вероника Аникина, старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска.
В итоге долги, а накопилось 27 миллионов рублей, предприятие погасило. Впрочем, это не избавляет руководители от ответственности.
- На контроле прокурора ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении директора предприятия по факту невыплаты заработной платы, - говорит Аникина.
ИСТОЧНИК KP.RU