2019-03-13T09:18:22+03:00
Общество

Дело на 27 миллионов: новосибирский завод заставили рассчитаться перед работниками

Не смотря на то, что долги по зарплате выплачены, директору грозит уголовное наказание
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Работникам выплатили долги по зарплате.Работникам выплатили долги по зарплате.Фото: Олеся КУВАТОВА
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Колоссальный долг перед работниками накопил «Электрон» - большое производственное предприятие. Еще в прошлом году на проблему пожаловались работники, и делом занялась прокуратура.

- В суд предъявлены иски о взыскании задолженности по оплате труда и взыскании компенсации морального вреда на сумму более 2 миллионов рублей, проведены неоднократные совещания, стимулирована работа предприятия по взысканию дебиторской задолженности, - рассказала Вероника Аникина, старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска.

В итоге долги, а накопилось 27 миллионов рублей, предприятие погасило. Впрочем, это не избавляет руководители от ответственности.

- На контроле прокурора ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении директора предприятия по факту невыплаты заработной платы, - говорит Аникина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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