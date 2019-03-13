Ночной пожар: 90-летняя бердчанка отравилась угарным газом в загоревшейся квартире

СЕГОДНЯ 08:48 2019-03-13T08:48:35+03:00

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Из горящей квартиры пожарные спасли 90-летнюю женщину, которая получила отравление угарным газом.

— В среду, 13 марта в 2:28 ночи в Бердске по улице Ленина загорелась квартира в жилом пятиэтажном доме. Уже через 10 минут пожарные были на месте. На момент их прибытия из квартиры на 2-ом этаже шел дым, было сильное задымление в подъезде. В результате пожара огнем поврежден диван и личные вещи в квартире. Полностью справиться с пожаром спасателям удалось в 3:11 ночи, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

— На пожаре пострадала 90-летняя пенсионерка, она отравилась угарным газом и была госпитализирована, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU