Толкнула на лестнице: новосибирские следователи проводят проверку после конфликта ученицы с работницей школы
Следователи проводят поверку по информации СМИ о конфликте между сотрудницей школы и девочкой-подростком в одной из школ Болотнинского района Новосибирской области.
— Согласно данным, инцидент произошел 1 марта в одной из школ в Болотнинском районе. Там случилась ссора между ученицей 8-го класса и сотрудницей школы, в результате чего женщина толкнула восьмиклассницу и та упала, получив незначительные телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
После этого девочка была доставлена в медучреждение, где ее осмотрели и отпустили домой. В настоящее время жизни и здоровью ученицы ничего не угрожает. — Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.
Избиение ученицы работницей школы под Новосибирском..
ИСТОЧНИК KP.RU