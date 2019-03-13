2019-03-13T07:59:49+03:00
Общество

Толкнула на лестнице: новосибирские следователи проводят проверку после конфликта ученицы с работницей школы

Конфликт между восьмиклассницей и работницей произошел в сельской школе под Новосибирском
Надежда ЯРКОВА
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Конфликт случился в сельской школе под Новосибирском. Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".Конфликт случился в сельской школе под Новосибирском. Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".
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Следователи проводят поверку по информации СМИ о конфликте между сотрудницей школы и девочкой-подростком в одной из школ Болотнинского района Новосибирской области.

— Согласно данным, инцидент произошел 1 марта в одной из школ в Болотнинском районе. Там случилась ссора между ученицей 8-го класса и сотрудницей школы, в результате чего женщина толкнула восьмиклассницу и та упала, получив незначительные телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

После этого девочка была доставлена в медучреждение, где ее осмотрели и отпустили домой. В настоящее время жизни и здоровью ученицы ничего не угрожает. — Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.

Избиение ученицы работницей школы под Новосибирском..

ИСТОЧНИК KP.RU

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