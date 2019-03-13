Толкнула на лестнице: новосибирские следователи проводят проверку после конфликта ученицы с работницей школы

СЕГОДНЯ 07:54 2019-03-13T07:59:49+03:00

Конфликт между восьмиклассницей и работницей произошел в сельской школе под Новосибирском

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Следователи проводят поверку по информации СМИ о конфликте между сотрудницей школы и девочкой-подростком в одной из школ Болотнинского района Новосибирской области.

— Согласно данным, инцидент произошел 1 марта в одной из школ в Болотнинском районе. Там случилась ссора между ученицей 8-го класса и сотрудницей школы, в результате чего женщина толкнула восьмиклассницу и та упала, получив незначительные телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

После этого девочка была доставлена в медучреждение, где ее осмотрели и отпустили домой. В настоящее время жизни и здоровью ученицы ничего не угрожает. — Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/696816" frameborder="0"></iframe> Избиение ученицы работницей школы под Новосибирском..

ИСТОЧНИК KP.RU