«Очень много народа на улице»: к ТЦ «Сан Сити» съехались пожарные машины

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-13T07:17:11+03:00

Посетители и работники «Сан Сити» эвакуированы из здания

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Сегодня утром, 13 марта из торгового центра «Сан Сити» были эвакуированы люди.

— Возле здания «Сан-Сити» по улице площадь Карла Маркса ,7 пожарные машины и очень много народа на улице, — сообщили «КП» — Новосибирск» очевидцы.

В МЧС объяснить причины эвакуации отказались, добавив, что на месте работает полиция. В МВД также оперативно получить информацию о произошедшем не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU