«Очень много народа на улице»: к ТЦ «Сан Сити» съехались пожарные машины
Посетители и работники «Сан Сити» эвакуированы из здания
Из "Сан Сити" эвакуировали людей. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Сегодня утром, 13 марта из торгового центра «Сан Сити» были эвакуированы люди.
— Возле здания «Сан-Сити» по улице площадь Карла Маркса ,7 пожарные машины и очень много народа на улице, — сообщили «КП» — Новосибирск» очевидцы.
В МЧС объяснить причины эвакуации отказались, добавив, что на месте работает полиция. В МВД также оперативно получить информацию о произошедшем не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU