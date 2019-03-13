2019-03-13T07:02:08+03:00
Общество

Новосибирец снялся в популярном комедийном сериале о работе полиции в элитном районе Москвы

Новосибирский актер появится в четвертом сезоне сериала «Полицейский с Рублевки»
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирский актер появится в четвертом сезоне сериала "Полицейский с Рублевки". Фото: instagram.com/mazurov81.Новосибирский актер появится в четвертом сезоне сериала "Полицейский с Рублевки". Фото: instagram.com/mazurov81.
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Актер театра и кино из Новосибирска Дмитрий Мазуров снялся в популярном сериале «Полицейский с рублевки-4». Он играет Дениса Яковлева — брата героя Сергея Бурунова, генерал-майора ФСБ. В сериале его герой появляется лишь в четвертом сезоне сериала.

Дмитрий Мазуров — актер, родился и вырос в Новосибирске. Свою актерскую игру он начал в «Глобусе», а после переехал в Москву. Известность ему принесли роли в сериалах «Пятницкий», «Карпов»и «Взрывная волна». В целом фильмография артиста насчитывает более 130-ти ролей.

Помимо театральной деятельности и съемок в кино, Дмитрий успел попробовать себя в качестве телеведущего программы «Кино-кухня», а также выступил как танцор в реалити-шоу «Танцы со звездами», в котором танцевал в паре с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Анной Гавриленко. Также актер активно ведет страницы в соцсетях, где рассказывает о своих достижениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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