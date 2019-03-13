Новосибирец снялся в популярном комедийном сериале о работе полиции в элитном районе Москвы

СЕГОДНЯ 06:43 2019-03-13T07:02:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Актер театра и кино из Новосибирска Дмитрий Мазуров снялся в популярном сериале «Полицейский с рублевки-4». Он играет Дениса Яковлева — брата героя Сергея Бурунова, генерал-майора ФСБ. В сериале его герой появляется лишь в четвертом сезоне сериала.

Дмитрий Мазуров — актер, родился и вырос в Новосибирске. Свою актерскую игру он начал в «Глобусе», а после переехал в Москву. Известность ему принесли роли в сериалах «Пятницкий», «Карпов»и «Взрывная волна». В целом фильмография артиста насчитывает более 130-ти ролей.

Помимо театральной деятельности и съемок в кино, Дмитрий успел попробовать себя в качестве телеведущего программы «Кино-кухня», а также выступил как танцор в реалити-шоу «Танцы со звездами», в котором танцевал в паре с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Анной Гавриленко. Также актер активно ведет страницы в соцсетях, где рассказывает о своих достижениях.

ИСТОЧНИК KP.RU