Опасность на дороге: стало известно, сколько пьяных водителей поймали в Новосибирске в праздничные выходные

СЕГОДНЯ 06:25 2019-03-13T06:35:09+03:00

В ГИБДД рассказали о результатах рейда на трезвость, который прошел в праздничные дни в Новосибирске

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В Госавтоинспекции назвали число попавшихся пьяными за рулем на новосибирских улицах в праздничные дни водителей. Напомним, рейд «Нетрезвый водитель» проходил в городе с 7 по 11 марта.

— За этот период сотрудники ГИБДД задержали 266 водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения, из них 31 водитель был задержан за такое нарушение повторно, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В Госавтоинспекции напомнили, что за вождение в нетрезвом виде водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. В отношении водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, будут возбуждены уголовные дела, что грозит лишением свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU