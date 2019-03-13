2019-03-13T04:15:02+03:00
Общество

В бой с голым торсом: в Новосибирске водители устроили эпичную битву в пробке на «Тещином языке»

В Ленинском районе водители устроили драку, которая попала на видеорегистратор одного из участников движения
Надежда ЯРКОВА
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Один из водителей полез в драку с голым торсом. Стоп-кадр с видео.Один из водителей полез в драку с голым торсом. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске в объектив видеорегистратора попал момент битвы между водителями на «Тещином языке», пока машины стояли в пробке.

— В пылу схватки один из «бойцов» даже лишился верхней одежды и продолжает поединок с голым торсом, — рассказал поделившийся видео подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Он также добавил, что выплеснув пыл, участники рукопашного боя сели в свои машины — микроавтобус и грузовик и поехали дальше по своим делам.

Битва между водителями на Тещином языке..

ИСТОЧНИК KP.RU

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