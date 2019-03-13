В бой с голым торсом: в Новосибирске водители устроили эпичную битву в пробке на «Тещином языке»
В Ленинском районе водители устроили драку, которая попала на видеорегистратор одного из участников движения
Один из водителей полез в драку с голым торсом. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске в объектив видеорегистратора попал момент битвы между водителями на «Тещином языке», пока машины стояли в пробке.
— В пылу схватки один из «бойцов» даже лишился верхней одежды и продолжает поединок с голым торсом, — рассказал поделившийся видео подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Он также добавил, что выплеснув пыл, участники рукопашного боя сели в свои машины — микроавтобус и грузовик и поехали дальше по своим делам.
Битва между водителями на Тещином языке..
ИСТОЧНИК KP.RU