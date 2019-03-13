2019-03-13T03:34:35+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 13 марта потеплеет до плюс 4 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в среду, 13 марта
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе потеплеет до плюс 4 градусов.Сегодня в городе потеплеет до плюс 4 градусов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 4 градусов тепла, осадков не ожидается, на дорогах будет скользко.

— В среду, 13 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура днем будет плюс 2-4 градусов, к ночи похолодает до минус 2-4 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду

По области также ожидается переменная облачность, без осадков, ночью по востоку, днем по северо-западу местами небольшой мокрый снег. Ночью и утром местами изморозь, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах 0 — плюс 5 градусов, ночная около 0 — минус 5 градусов, при прояснениях до минус 10 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают малооблачную погоду с температурой до плюс 4 градусов днем и нулевой температурой ночью. В ближайшие два дня в городе ожидается значительное потепление до плюс 6 градусов днем, осадков при этом не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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