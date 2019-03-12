2019-03-12T21:02:17+03:00
Спорт

Золотой хоккеист: нападающий «Сибири» стал чемпионом Универсиады

Сборная России, в составе которой играл Александр Шаров, одолела команду Словакии
Татьяна СОЛОВОВА
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Александр Шаров помог своей команде одолеть противников. Фото: hcsibir.ruАлександр Шаров помог своей команде одолеть противников. Фото: hcsibir.ru
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Во вторник, 12 марта, в Красноярске завершились игры XXIX зимней всемирной Универсиады. И именно в этот день прошел финал соревнований по одному из самых зрелищных и любимых видов спорта – хоккею.

В решающем матче на лед вышли сильнейших команды – сборная Словакии и сборная России, которая в полуфинале одолела канадцев. Одним из тех, кто боролся за победу, был и нападающий «Сибири» - Александр Шаров.

- На 6-ой минуте второй трети матча россияне открыли счёт: забил гол Максим Джиошвили из питерского «Динамо» с передачи Андрея Чуркина из «Югры». Но не прошло и полутора минут, как словаки сравняли результат – с помощью своих партнёров отличился Себастьян Шмида, - рассказали в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области. - Автором второго гола россиян оказался Дмитрий Колготин, представляющий курганский клуб «Зауралье».

В итоге матч закончился победой российской сборной со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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