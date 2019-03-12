2019-03-12T15:21:17+03:00
Происшествия

Люди просто прошли мимо: вор вскрыл красную иномарку на глазах у прохожих

Сейчас жулика ищет полиция, главная улика — запись с камеры наблюдения [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Вор вскрыл машину среди белого дня, вокруг - уйма свидетелей, но его это не смутило. Фото: Безопасный домВор вскрыл машину среди белого дня, вокруг - уйма свидетелей, но его это не смутило. Фото: Безопасный дом
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Это про такое говорят: дерзкое ограбление. В Новосибирске вор без стеснения вскрыл чужую машину на глазах у многочисленной публики. Жертвой человека в черном стала красная иномарка, которую девушка припарковала днем в одном из дворов. Хозяйка авто отлучилась всего на 30 минут, оставив женскую сумочку в салоне машины.

В Новосибирске украли сумку из машины.

Преступника теперь ищут полицейские. Помочь в поисках должна видеозапись, которую им предоставили сотрудники программы Безопасный дом. Этот ролик оказался и в распоряжении КП-Новосибирск. На кадрах видно, что жулику понадобилось меньше минуты, чтобы провернуть нехитрую комбинацию: сначала он считал код сигнализации, потом подошел к машине, по-хозяйски дернул ручку двери и похитил сумку. В этот момент рядом проходила мама с детьми. Похоже, женщина даже не поняла, что стала свидетелем преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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