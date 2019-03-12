2019-03-12T15:06:47+03:00
Общество

Самой старшей пенсионерке в Новосибирской области 107 лет

В региональном отделении Пенсионного фонда посчитали женщин пенсионерок
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирской области пересчитали всех пенсионерок.В Новосибирской области пересчитали всех пенсионерок.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Подсчетом в отделении ПФР занялись в связи с празднованием 8 Марта. Оказалось, что в Новосибирской области 70% всех пенсионеров — это дамы. Сотрудники отделения также определили самую низкую и высокую возрастную позицию. В результате старше всех оказалась сибирячка из Октябрьского района, ей 107 лет. Самая молодая пенсионерка — 45-летняя горожанка. При этом пенсия по старости была назначена ей еще раньше, в 41 год.

— Светлана Николаевна — медицинский работник, что при определенных условиях уже дает право на назначение досрочной пенсии. А данная получательница еще и работала на Севере в опасных и вредных условиях труда. Она трудилась фельдшером на шахте, в том числе под землей, спасая порой жизни шахтеров, — сообщают в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 835 тысяч пенсионеров. Напомним, в ближайшие годы возраст выхода на пенсию у женщин будет постепенно повышаться до 60-ти лет, первыми в этом возрасте выйдут россиянки, родившиеся в 1968 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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