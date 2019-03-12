«На ногах еле стоит»: пьяная компания на «Хонде» протаранила грузовик и попала на видео

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-12T15:26:19+03:00

Удар был такой силы, что у грузовика отвалился фургон [видео]

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Появилось видео аварии, которую устроила пьяная компания в Новосибирске. ДТП произошло 11 марта на перекрестке улиц Краузе и Красных зорь. На кадрах видно, что грузовик проезжает перекресток на медленной скорости, как в него врезается иномарка — «Хонда Фит». Удар такой силы, что у грузовика отвалился фургон. По данным службы эвакуации АСТ-54, в «Фите» находились пять нетрезвых мужчин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/696705" frameborder="0"></iframe> Пьяная компания протаранила грузовик и отделалась лишь царапинами.

— От мужчины на «Хонде» несет алкоголем, он даже на ногах еле стоит. Несколько раз они пытались убежать с места ДТП, но очевидцы их останавливали, — сообщают подписчики паблика.

Пьяная компашка отделалась царапинами и ушибами, их увезла полиция, а вот водителя грузовика увезли на «Скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU