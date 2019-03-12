«На ногах еле стоит»: пьяная компания на «Хонде» протаранила грузовик и попала на видео
Появилось видео аварии, которую устроила пьяная компания в Новосибирске. ДТП произошло 11 марта на перекрестке улиц Краузе и Красных зорь. На кадрах видно, что грузовик проезжает перекресток на медленной скорости, как в него врезается иномарка — «Хонда Фит». Удар такой силы, что у грузовика отвалился фургон. По данным службы эвакуации АСТ-54, в «Фите» находились пять нетрезвых мужчин.
Пьяная компания протаранила грузовик и отделалась лишь царапинами.
— От мужчины на «Хонде» несет алкоголем, он даже на ногах еле стоит. Несколько раз они пытались убежать с места ДТП, но очевидцы их останавливали, — сообщают подписчики паблика.
Пьяная компашка отделалась царапинами и ушибами, их увезла полиция, а вот водителя грузовика увезли на «Скорой».
ИСТОЧНИК KP.RU