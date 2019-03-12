Минивэн против внедорожника: «Лэнд Крузер» вылетел на тротуар и сбил дорожный знак на площади Калинина

СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-12T11:51:39+03:00

Недалеко от площади Калинина водители иномарок устроили битву, в которой внедорожник уступил минивэну. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Заельцовском районе минивэн не поделил дорогу с внедорожником, вытолкнув последнего на тротуар

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Авария случилась сегодня днем, 12 марта в Заельцовском районе рядом с площадью Калинина. Водители иномарок устроили битву, в которой внедорожник уступил минивэну.

— На улице Дуси Ковальчук водитель Toyota Sienna решил перестроиться в крайний ряд под окнами ТРЦ «Калина» и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. От удара внедорожник вылетел на тротуар, сбил знак и задел ограждения парковки, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водители иномарок в аварии не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU