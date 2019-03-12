2019-03-12T10:45:21+03:00
Происшествия

Смерть под колесами грузовика: под Новосибирском на трассе погиб пешеход

Житель Челябинска на грузовике сбил в Новосибирской области мужчину, который шел по дороге
Надежда ЯРКОВА
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Житель Болотного погиб под колесами грузовика.Житель Болотного погиб под колесами грузовика.Фото: "КП" Архив
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В Болотнинском районе Новосибирской области в ДТП с грузовиком в вечернее время погиб пешеход.

— В понедельник, 11 марта в 20:30 51-летний житель Челябинской области, управляя большегрузным автомобилем «Вольво» ехал по трассе Р-255 «Сибирь» в направлении Кемерово. На 129-м км дороги он сбил мужчину, который двигался в попутном направлении, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В результате ДТП 56-летний пешеход, житель города Болотное, скончался на месте от полученных травм.

— Сейчас по факту аварии проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства и причины ДТП, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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