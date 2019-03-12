2019-03-12T10:02:46+03:00
Дом. Семья

Соломенный бычок в подарок: гималайских мишек в зоопарке поили медом с ложек и кормили блинами

В зоопарке медведей накормили традиционным праздничным угощением — блинчиками с медом
Надежда ЯРКОВА
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Мишки лакомятся блинами и медом в зоопарке. Стоп-кадр с видео: vk.com/novosibirsk_zoo.Мишки лакомятся блинами и медом в зоопарке. Стоп-кадр с видео: vk.com/novosibirsk_zoo.
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Проводы зимы и встречу весны отметили не только новосибирцы, но и обитатели зоопарка, например, гималайские медведи.

— Кто сказал, что масленицу могут отмечать только люди? В Масленицу наши гималайские мишки полакомились праздничным угощением: блинами и медом, который они с удовольствием слизывали с больших деревянных ложек, — рассказали в новосибирском зоопарке, добавив, что директор зоопарка Андрей Шило также поучаствовал в праздничном кормлении, угостив медведей вкусными блинчиками из своих рук.

Работники зоопарка соорудили из соломы бычка, на которого положили праздничное лакомство — блины. Гималайские мишки с удовольствием расхватали угощение, запивая его медом с ложки.

Кормление медведей блинами и медом на Масленицу..Новосибирский зоопарк крупнейший зоопарк в России. Занимает площадь 65 га, в нём содержится около 10 000 особей 770 видов, со всех континентов земного шара. http://www.zoonovosib.ru/ https://vk.com/novosibirsk_zoo https://twitter.com/nskzoo/ https://www.instagram.com/nskzoo/ https://www.facebook.com/pg/NovosibirskZoo

ИСТОЧНИК KP.RU

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