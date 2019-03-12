С ножом вместо цветов: в Новосибирске ищут грабителя, напавшего на продавца киоска 8 марта

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-12T09:27:01+03:00

Грабитель забрал из кассы 3 тысячи рублей и сотовый телефон продавца. Фото и видео: МВД по Новосибирской области.

Продавец киоска получила вместо поздравлений ограбление, оставшись без денег в кассе и сотового телефона

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В Новосибирске полицейские ищут напавшего с ножом на продавца киоска грабителя. Его сняли камеры наблюдения.

— Инцидент случился в праздник, 8 марта в утреннее время. В полицию поступило сообщение о разбойном нападении, совершенном в киоске по улице Троллейной. Приехавшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что неизвестный, угрожая женщине-продавцу ножом, забрал из кассы 3 тысячи рублей, а также сотовый телефон стоимостью 5 тысяч рублей, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье — разбой, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейские обращаются ко всем, кто владеет информацией о личности либо местонахождении подозреваемого, немедленно сообщить по телефонам: 232-26-47, 232-28-40, 8-923-146-09-75.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/696626" frameborder="0"></iframe> Ограбление киоска на Троллейной на 8 марта..

ИСТОЧНИК KP.RU