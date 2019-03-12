2019-03-12T10:46:48+03:00
Общество

В СИЗО после ток-шоу: многодетный отец ждет суда за избиение своих детей

Новосибирец, избивавший своих детей, попал на программу к Гордону, а после был арестован за истязание и теперь ждет суда
Надежда ЯРКОВА
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Многодетный отец избивал своих детей, о чем рассказал сам на ток-шоу у Гордона. Фото: Мужское \ Женское.Многодетный отец избивал своих детей, о чем рассказал сам на ток-шоу у Гордона. Фото: Мужское \ Женское.
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Прокурор Калининского района утвердил обвинительное заключение в отношении 31-летнего отца семейства Сергея Дерягина, у которого четверо детей и чья история тирании повергла в шок общественность. Он обвиняется в истязании своих детей, из которых больше всего доставалось старшему, которому на тот момент было 4 года.

— Установлено, что житель Калининского района в течении долгого времени, а именно с июля 2017 по 2 октября 2018 года, систематически наносил побои своим сыновьям 2013 и 2014 года рождения, а также причинил одному из них легкий вред здоровью. Дети в силу возраста не могли оказать отцу сопротивления. Мужчина подвергал ребят истязаниям, наказывал по любому малозначительному поводу, нанося им побои, причиняя физическую боль и психические страдания, — сообщила старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Следствие также установило, что отец брал руками детей за головы и с силой ударял их друг об друга, а также бил руками по туловищу.

— Также 2 октября 2018 мужчина, будучи пьяным, недовольный тем, что в 6 часов вечера его 4-летний ребенок еще не спит, толкнул его руками, мальчик при этом ударился головой о стену. После он кинул его на кровать, отчего ребенок еще раз ударился головой о стену, а потом начал бить по лицу, после укусив ребенка за нос. Мальчик попал в больницу, где ему диагностировали закрытую черепно — мозговую травму, — добавила старший помощник прокурора, отметив, что на стадии предварительного расследования многодетный отец находится под стражей в СИЗО.

Сейчас расследование закончено, уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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