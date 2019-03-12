2019-03-12T08:01:31+03:00
Происшествия

Ночное ДТП на «встречке»: на трассе под Новосибирском один человек погиб, пятеро получили травмы

Под Новосибирском сегодня ночью случилась авария из трех машин
Надежда ЯРКОВА
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В аварии погиб водитель выехавшей на "встречку" машины. Фото: МВД по Новосибирской области.В аварии погиб водитель выехавшей на "встречку" машины. Фото: МВД по Новосибирской области.
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В Новосибирской области в ночной аварии на трассе из-за выезда на «встречку» погиб человек, а пятеро — попали в больницу с травмами.

— Сегодня в начале первого ночи на 49 километре дороги Р-256 «Чуйский тракт» 68-летний житель Искитима за рулем Lifan, ехал в сторону Новосибирска, и выехав на полосу встречного движения, столкнулся там с LADA Largus под управлением 32-летнего жителя Новосибирска. После этого, его машина столкнулась с попутно ехавшей «Тойотой»,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В результате аварии водитель «Лифана» от полученных травм скончался на месте. В больницу Бердска с различными травмами доставили водителя и четырех пассажиров «Лады»: трех мужчин 1971, 1989 и 1995 годов рождения, и женщину 1977 года рождения. Пострадавшие получили травмы головы, переломы различных частей тела, у четырех из них медики диагностировали травматический шок.

— Сейчас полицейские проводят проверку по ДТП, устанавливаются причины и обстоятельства аварии, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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