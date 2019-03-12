«Мордоросибирск»: фото дома с оком Саурона стало поводом для шуток в соцсетях

СЕГОДНЯ 07:14 2019-03-12T07:14:01+03:00

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Фантазийный снимок на тему известной новосибирской высотки и Ока Саурона из «Властелина колец» появился в сообществе «Типичный Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» и тут же стал поводом для шуток на тему орков, гоблинов и прочих персонажей из книги «Властелин колец». Вот что новосибирцы пишут об этом в соцсетях:

— А я все думал, что напоминает! — шутит один.

— Мордоросибирск, — дал название второй.

— И живут там гоблины? — интересуется третий.

— А возле здания орки постоянно парковку поделить не могут, — шутит четвертый.

ИСТОЧНИК KP.RU