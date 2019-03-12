«Мордоросибирск»: фото дома с оком Саурона стало поводом для шуток в соцсетях
Новосибирцы оценили снимок Новосибирска в жанре «фэнтези», словно сошедшего с иллюстраций книг Толкина
Фантазийный снимок Новосибирска с оком Саурона. Фото: vk.com/typical_nsk.
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Фантазийный снимок на тему известной новосибирской высотки и Ока Саурона из «Властелина колец» появился в сообществе «Типичный Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» и тут же стал поводом для шуток на тему орков, гоблинов и прочих персонажей из книги «Властелин колец». Вот что новосибирцы пишут об этом в соцсетях:
— А я все думал, что напоминает! — шутит один.
— Мордоросибирск, — дал название второй.
— И живут там гоблины? — интересуется третий.
— А возле здания орки постоянно парковку поделить не могут, — шутит четвертый.
ИСТОЧНИК KP.RU