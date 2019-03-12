2019-03-12T05:17:42+03:00
Происшествия

Не постеснялся камер: новосибирская полиция ищет посетителя кафе, укравшего у продавца кошелек

Кража кошелька с деньгами произошла в конце февраля в кафе «М-гриль» в Дзержинском районе
Надежда ЯРКОВА
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Похититель кошелька попал на камеры, установленные в кафе. Фото: МВД поНовосибирской области.Похититель кошелька попал на камеры, установленные в кафе. Фото: МВД поНовосибирской области.
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Новосибирские полицейские устанавливают личность похитителя кошелька, попавшего на камеры видеонаблюдения.

— Инцидент произошел 28 февраля в кафе «М-гриль» по улице Бориса Богаткова, 268 а в период между 17:00 и 17:20. Посетитель украл кошелек, принадлежащий одному из продавцов. Причиненный ущерб составил 7000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье — кража, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Сейчас полицейские устанавливают личность предполагаемого преступника, чьи действия попали на видеокамеру.

Всех, кто располагает какой-либо информации о мужчине с фото, просят сообщить в отдел полиции №5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 232-15-07, 232-14-14, 232-14-16, 8-905-954-77-90.

Сейчас полицейские устанавливают личность похитителя. Фото: МВД по Новосибирской области.

Сейчас полицейские устанавливают личность похитителя. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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