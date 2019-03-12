Приставы-разлучники: новосибирскому фермеру запретили держать вместе свиноматок и хряков, чтобы они не размножались
Из-за нарушения ветеринарных требований работу свинофермы приостановили на три месяца.
— Нарушения веттребований по содержанию свиней новосибирским предпринимателем обнаружились во время плановой выездной проверки, которую провели сотрудники Россельхознадзора по Новосибирской области. Из-за этого Ленинский районный суд постановил признать фермера виновным в нарушении правил карантина животных, в связи с чем работу свинофермы по ввозу, вывозу, продаже живых свиней, а также продуктов убоя свиней и воспроизводству поголовья свиней приостановили, для чего свиноматок и хряков на время разделили, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Как только исполнительный документ судебного решения поступил к приставам, они тут же поехали на место и на три месяца остановили работу свинофермы. Также был составлен акт, в котором судебный пристав указал количество свиней, а именно: 299 поросят, 13 свиноматок и 1 хряк.
— Пока действует запрет, свиньям на ферме запрещено плодиться и размножаться. Пока запрет не кончится, пристав будет выезжать на ферму и проверять исполнение судебного решения, — добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU