2019-03-12T05:56:07+03:00
Общество

Приставы-разлучники: новосибирскому фермеру запретили держать вместе свиноматок и хряков, чтобы они не размножались

В Ленинском районе Новосибирска приставы на время остановили работу фермы по разведению свиней
Надежда ЯРКОВА
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В Новосибирске на время остановили работу свинофермы. Фото: УФССП по Новосибирской области.В Новосибирске на время остановили работу свинофермы. Фото: УФССП по Новосибирской области.
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Из-за нарушения ветеринарных требований работу свинофермы приостановили на три месяца.

— Нарушения веттребований по содержанию свиней новосибирским предпринимателем обнаружились во время плановой выездной проверки, которую провели сотрудники Россельхознадзора по Новосибирской области. Из-за этого Ленинский районный суд постановил признать фермера виновным в нарушении правил карантина животных, в связи с чем работу свинофермы по ввозу, вывозу, продаже живых свиней, а также продуктов убоя свиней и воспроизводству поголовья свиней приостановили, для чего свиноматок и хряков на время разделили, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Как только исполнительный документ судебного решения поступил к приставам, они тут же поехали на место и на три месяца остановили работу свинофермы. Также был составлен акт, в котором судебный пристав указал количество свиней, а именно: 299 поросят, 13 свиноматок и 1 хряк.

— Пока действует запрет, свиньям на ферме запрещено плодиться и размножаться. Пока запрет не кончится, пристав будет выезжать на ферму и проверять исполнение судебного решения, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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