Погода на день в Новосибирске: 12 марта будет нулевая температура и снег

СЕГОДНЯ 03:30 2019-03-12T03:30:36+03:00

Сегодня днем в городе ожидается потепление до 0 градусов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Сегодня в городе будет нулевая температура днем, также ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах будет скользко.

— Во вторник, 12 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, небольшой снег, днем с мокрым снегом, на дорогах гололедица. Температура днем составит 0- плюс 2 градусов, к ночи похолодает до минус 6-8 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, днем с мокрым снегом. Ночью и утром местами изморозь, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 1 — плюс 4 градусов, ночная около минус 4-9 градусов, при прояснениях до минус 14 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег с нулевой температурой днем и до минус 2 градусов ночью. В последующие дни характер погоды не изменится, будет относительно тепло, осадки ожидаются почти каждый день в течение недели.

ИСТОЧНИК KP.RU