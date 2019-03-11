2019-03-11T16:34:34+03:00
Общество

В трусах и с пистолетом: сибирячки устроили откровенные танцы в военной форме

Так они решили поздравить женщин с прошедшим 8 марта
Татьяна СОЛОВОВА
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Свой танец девушки учили месяц. Фото: https://www.instagram.com/paradizedance.nsk/Свой танец девушки учили месяц. Фото: https://www.instagram.com/paradizedance.nsk/
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Новосибирский хореограф Яна Савицкая преподает танцы уже 10 лет, и вместе со своими ученицами частенько снимает танцевальное видео. Свой новый ролик девушка решила посвятить 8 марта, правда, наряды выбрали непраздничные.

- Сначала я услышала музыку, в которой есть звуки, напоминающие выстрелы, - рассказывает Яна. – И я решила, что танцевать под нее мы должны именно в военной форме!

Помочь с реквизитом вызвалась одна из учениц сибирячки:

- Ее муж – военный, и он нам дал для съемок уже ненужную форму, - объясняет Яна. – Он же помог и с пистолетами: дал нам резиновое оружие, которое используется на учениях. Мы потом все вернули!

Сами съемки проходили не в военной части, а в фотостудии в центре Новосибирска. Ролик девушки записали за час, и подписчики в «Инстаграме» оценили их старания:

- Порадовали, какие вы шикарные! – пишут одни.

- Очень круто, вы молодчинки, - хвалят девушек вторые.

Сибирячки устроили откровенные танцы в военной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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