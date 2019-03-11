В трусах и с пистолетом: сибирячки устроили откровенные танцы в военной форме
Новосибирский хореограф Яна Савицкая преподает танцы уже 10 лет, и вместе со своими ученицами частенько снимает танцевальное видео. Свой новый ролик девушка решила посвятить 8 марта, правда, наряды выбрали непраздничные.
- Сначала я услышала музыку, в которой есть звуки, напоминающие выстрелы, - рассказывает Яна. – И я решила, что танцевать под нее мы должны именно в военной форме!
Помочь с реквизитом вызвалась одна из учениц сибирячки:
- Ее муж – военный, и он нам дал для съемок уже ненужную форму, - объясняет Яна. – Он же помог и с пистолетами: дал нам резиновое оружие, которое используется на учениях. Мы потом все вернули!
Сами съемки проходили не в военной части, а в фотостудии в центре Новосибирска. Ролик девушки записали за час, и подписчики в «Инстаграме» оценили их старания:
- Порадовали, какие вы шикарные! – пишут одни.
- Очень круто, вы молодчинки, - хвалят девушек вторые.
Сибирячки устроили откровенные танцы в военной форме.
ИСТОЧНИК KP.RU