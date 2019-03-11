2019-03-11T15:25:33+03:00
Здоровье

Селфи от министра здравоохранения: Константин Хальзов показал всем свои легкие

Глава ведомства поддержал флешмоб #туберкулезунет!
Екатерина КОМЯКОВА
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Константин Хальзов сфотографировался со своими легкими. Фото: zdrav.nso.ruКонстантин Хальзов сфотографировался со своими легкими. Фото: zdrav.nso.ru
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Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают 24 марта, в честь этого дня был запущен онлайн-флешмоб под названием #туберкулезунет! Его смысл заключается в проведении флюорографического обследования. После снимок надо опубликовать в соцсетях с соответствующим хештегом.

— Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов поддержал флешмоб по профилактике туберкулеза, — сообщают в пресс-службе регионального министерства.

Также на сайте министерства напоминают: каждый больной с активной формой болезни может заразить до 20 человек в год. Предупредить развитие заболевания может своевременное обследование. Сибирякам предлагают тоже поучаствовать во флешмобе и опубликовать снимок своих легких в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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