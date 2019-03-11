«Алкоголик, жил у сестры»: благодаря «Комсомолке» удалось поймать педофила в Кольцово

СЕГОДНЯ 14:50 2019-03-11T14:50:51+03:00

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В понедельник, 11 марта, стало известно, что следователям удалось поймать педофила, который напал на 9-летнюю девочку в Кольцово. Напомним, третьеклассница шла вечером из магазина, когда на нее напал пьяный мужчина, потащил ребенка в сторону. К счастью, в это время мимо шел грузчик Максим Колточихин: он увидел, что школьница в беде, и вырвал ребенка из рук преступника.

«Комсомолка» была первой, кому удалось отыскать спасителя девочки, и именно он помог опознать педофила.

- Известно, что это мужчина 1972 года рождения: в Кольцово он переехал недавно, до этого жил в Академгородке, - рассказал «Комсомольской правде» источник, близкий к следствию. - В Кольцово он устроился у своей сестры. Известно, что он алкоголик.

Сейчас педофил находится под стражей: предположительно, нападение на девочку у него было не первым. «Комсомолка» просит откликнуться тех, кто что-либо знает о нападавшем: позвонить в редакцию можно по тел. 8-913-068-56-72.

ИСТОЧНИК KP.RU