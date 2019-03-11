Когда хочешь дреды, но мама против: пассажир-осьминог рассмешил новосибирцев
Современные тренды порой удивляет. Разнообразные расцветки, формы и материалы предоставляют модникам и модницам возможность создавать самые необычные образы. Вот и вошедшие в моду анималистичные элементы тоже быстро завоевали популярность. Однако шапочки с милыми кошачьими или заячьими ушками можно увидеть на каждой улице, а вот пассажирам новосибирского метро повезло встретить человека в оригинальной вязаной шапке в виде осьминога.
Фотография нестандартного головного убора появилась в группе «Мода новосибирского метро» во «Вконтакте». Конечно же, столь яркую деталь одежды не смогли оставить без внимания подписчики.
— Когда хочешь дреды, но мама против, — шутят одни.
— Сейчас такая мода, шапки с ушками уже не в тренде, — поддерживают вторые.
—Потому что осьминожки теплее людей, — иронизируют третьи.
Но нашлись и те, кто по достоинству оценил творческую задумку.
— Хороший способ разбавить скучные будни, - поддержали пассажира подписчики.
ИСТОЧНИК KP.RU