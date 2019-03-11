2019-03-11T14:47:24+03:00
Общество

Когда хочешь дреды, но мама против: пассажир-осьминог рассмешил новосибирцев

Фотографию пассажира метро в необычном головном уборе обсуждают в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Фото: https://vk.com/subwaynskФото: https://vk.com/subwaynsk
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Современные тренды порой удивляет. Разнообразные расцветки, формы и материалы предоставляют модникам и модницам возможность создавать самые необычные образы. Вот и вошедшие в моду анималистичные элементы тоже быстро завоевали популярность. Однако шапочки с милыми кошачьими или заячьими ушками можно увидеть на каждой улице, а вот пассажирам новосибирского метро повезло встретить человека в оригинальной вязаной шапке в виде осьминога.

Фотография нестандартного головного убора появилась в группе «Мода новосибирского метро» во «Вконтакте». Конечно же, столь яркую деталь одежды не смогли оставить без внимания подписчики.

— Когда хочешь дреды, но мама против, — шутят одни.

— Сейчас такая мода, шапки с ушками уже не в тренде, — поддерживают вторые.

—Потому что осьминожки теплее людей, — иронизируют третьи.

Но нашлись и те, кто по достоинству оценил творческую задумку.

— Хороший способ разбавить скучные будни, - поддержали пассажира подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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