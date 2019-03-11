Это круче валерьянки: реакция котов на робот-пылесос рассмешила соцсети

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-11T14:40:32+03:00

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Вертится, жужжит, шуршит — необычный помощник появился в новосибирском приюте для домашних животных «Кошкино Лукошко». Робот пылесос в домик котов принесла его руководитель Алена Святова, она и не подозревала, какую реакцию вызовет новая техника.

Самый смелый кот решился подойти поближе к роботу, даже потрогал его лапой, остальные его собратья решили так не рисковать и забрались повыше на полки. Несколько пар глаз, как загипнотизированные, следят за траекторией движения шумной «игрушки».

— Сначала этот пылесос жил у меня дома, но мной он не был оценен по достоинству, решила принести в приют. Сначала котики реагировали на него, как на НЛО, сейчас немного освоились, — рассказывает Алена Святова.

Самый смелый питомец уже успел прокатиться на пылесосе. Так что в будущем ждем новых видео из приюта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/696451" frameborder="0"></iframe> Реакция котиков на новый робот-пылесос..

ИСТОЧНИК KP.RU