2019-03-11T14:40:32+03:00
Дом. Семья

Это круче валерьянки: реакция котов на робот-пылесос рассмешила соцсети

Питомцы приюта залезли на верхние полки, увидев чудо техники
Екатерина КОМЯКОВА
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Коты из приюта испугались и заинтересовались - их удивил робот-пылесос. Фото: vk.com/cat_nskКоты из приюта испугались и заинтересовались - их удивил робот-пылесос. Фото: vk.com/cat_nsk
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Вертится, жужжит, шуршит — необычный помощник появился в новосибирском приюте для домашних животных «Кошкино Лукошко». Робот пылесос в домик котов принесла его руководитель Алена Святова, она и не подозревала, какую реакцию вызовет новая техника.

Самый смелый кот решился подойти поближе к роботу, даже потрогал его лапой, остальные его собратья решили так не рисковать и забрались повыше на полки. Несколько пар глаз, как загипнотизированные, следят за траекторией движения шумной «игрушки».

— Сначала этот пылесос жил у меня дома, но мной он не был оценен по достоинству, решила принести в приют. Сначала котики реагировали на него, как на НЛО, сейчас немного освоились, — рассказывает Алена Святова.

Самый смелый питомец уже успел прокатиться на пылесосе. Так что в будущем ждем новых видео из приюта.

Реакция котиков на новый робот-пылесос..

ИСТОЧНИК KP.RU

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