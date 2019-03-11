«Я верю в то, что люди хорошие»: девушка оставила на парковке заведенную машину с открытой дверью
Курьезный случай произошел сегодня днем на улице Советской в Новосибирске. Молодой не смог выехать с парковки, так как выезд ему заблокировала другая машина.
— Подхожу к своему авто, вижу, что его подпер другой автомобиль. Подхожу к нему, а в салоне никого нет, — пишет парень в группе «АСТ-54». - Ищу взглядом номер телефона владельца — номера нет. Тогда решил спровоцировать работу автосигнализации. Для этого я обычно не пинаю колеса, а беру ручку двери и тяну на себя, как бы пытаясь открыть.
Однако в этот раз привычная схема дала сбой, машина оказалась открытой. Внутри лежала женская сумка
Девушка оставила на парковке заведенную машину с открытой дверью .
— Дверь открылась, машина была не только открыта, но и заведена, — сообщает автор поста.
Подождав какое-то время возле открытой машины, парень решил отогнать ее самостоятельно, поскольку ему нужно было срочно уезжать, а бесхозный автомобиль стоял на пути.
— Понимая, что хозяин может появиться в любой момент и обвинить меня в чем-либо, я решил снимать весь процесс перегона авто на видео, — пишет парень.
Но через несколько секунд съемки появилась владелица авто. Судя по всему, девушка решила быстро зайти в магазин, оставив машину не запертой. На удивленный вопрос молодого человека о том, не боится ли она так бросать свой автомобиль, девушка ответила:
- Я верю, что люди хорошие.
ИСТОЧНИК KP.RU