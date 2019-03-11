Виноват холодильник: пожарные потушили огонь в магазине «Сотый»

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-11T14:15:40+03:00

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Потушен пожар в центре Новосибирска. Напомним, там в половине пятого вечера загорелся магазин «Сотый». Магазин находится на Красном проспекте, дорогу в итоге пришлось перекрыть ради спецтехники — пожарных машин и полиции.

Валит черный дым, центр перекрыт: в Новосибирске горит магазин "Сотый".Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

— Всего пять минут потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы оперативно обнаружить очаг и своевременно его ликвидировать, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. — До прибытия пожарных 15 человек самостоятельно эвакуировались из здания, никто не пострадал.

По данным спасателей, причиной ЧП стал неисправный холодильник.

— Горело холодильное оборудование и оборудование по приготовлению пищи на площади 10 квадратных метров. На месте работают дознаватели МЧС для установления причины возникновения пожара, — говорят в ГУ МЧС, добавляя, что по Красному проспекту возобновлено движение.

ИСТОЧНИК KP.RU