«Жуть какая-то, из окна валит дым»: центр Новосибирска перекрыли полиция и машины МЧС
В центре Новосибирска из-за возгорания в магазине «Сотый» работает пожарная техника, а также полицейские. Из-за скопления спецмашин образовалась огромная пробка.
Валит черный дым, центр перекрыт: в Новосибирске горит магазин "Сотый".Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
— На площади Ленина жуть какая-то. Пожарные, полиция. Все машины стоят в пробке, — рассказала КП-Новосибирск» очевидец Юлия Кицул. — Я еду в автобусе, который уже свернул на Советскую. Красный проспект перекрыт.
Пожарные работают на месте ЧП.Фото: Даба ДАБАЕВ
Как сообщил КП-Новосибирск другой очевидец, возгорание произошло в здании Облпотребсоюза, где находится магазин «Сотый».
Пожар случился в магазине "Сотый".Фото: Даба ДАБАЕВ
— Из окна валит дым, - добавил наш читатель.
По данным КП, именно в магазине «Сотый» случился пожар, по одной из версий, там замкнуло холодильник.
По предварительной версии, возгорания случилось из-за неисправности в холодильнике.Фото: Даба ДАБАЕВ
Виноват холодильник: пожарные потушили огонь в магазине «Сотый»
— Всего пять минут потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы оперативно обнаружить очаг и своевременно его ликвидировать, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. — До прибытия пожарных 15 человек самостоятельно эвакуировались из здания, никто не пострадал (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU