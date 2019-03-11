2019-03-11T13:38:10+03:00
Происшествия

«Жуть какая-то, из окна валит дым»: центр Новосибирска перекрыли полиция и машины МЧС

Очевидцы сообщают, что черный дым валит из здания Облпотребсоюза, где находится магазин «Сотый» [фото, видео]
Виктория МИНАЕВА
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Центр Новосибирска перекрыт. Фото: Юлия КИЦУЛЦентр Новосибирска перекрыт. Фото: Юлия КИЦУЛ
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В центре Новосибирска из-за возгорания в магазине «Сотый» работает пожарная техника, а также полицейские. Из-за скопления спецмашин образовалась огромная пробка.

Валит черный дым, центр перекрыт: в Новосибирске горит магазин "Сотый".Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

— На площади Ленина жуть какая-то. Пожарные, полиция. Все машины стоят в пробке, — рассказала КП-Новосибирск» очевидец Юлия Кицул. — Я еду в автобусе, который уже свернул на Советскую. Красный проспект перекрыт.

Пожарные работают на месте ЧП. Фото: Даба ДАБАЕВ

Пожарные работают на месте ЧП.Фото: Даба ДАБАЕВ

Как сообщил КП-Новосибирск другой очевидец, возгорание произошло в здании Облпотребсоюза, где находится магазин «Сотый».

Пожар случился в магазине "Сотый". Фото: Даба ДАБАЕВ

Пожар случился в магазине "Сотый".Фото: Даба ДАБАЕВ

— Из окна валит дым, - добавил наш читатель.

По данным КП, именно в магазине «Сотый» случился пожар, по одной из версий, там замкнуло холодильник.

По предварительной версии, возгорания случилось из-за неисправности в холодильнике. Фото: Даба ДАБАЕВ

По предварительной версии, возгорания случилось из-за неисправности в холодильнике.Фото: Даба ДАБАЕВ

Виноват холодильник: пожарные потушили огонь в магазине «Сотый»

— Всего пять минут потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы оперативно обнаружить очаг и своевременно его ликвидировать, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. — До прибытия пожарных 15 человек самостоятельно эвакуировались из здания, никто не пострадал (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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