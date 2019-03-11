На звонки и стуки в дверь не отзывалась: спасатели нашли в запертой квартире в Бердске тело женщины

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-11T09:31:26+03:00

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ЧП произошло в Северном микрорайоне Бердска. Спасатели отряда МЧС нашли в запертой квартире труп пожилой женщины.

— В воскресенье, 10 марта от жильцов многоквартирного дома поступил звонок. Они были обеспокоены тем, что давно не видели пожилую соседку, из квартиры не доносилось никаких звуков, на звонки и стуки в дверь она не отвечала. Дверь была заблокирована, когда спасатели вскрыли ее, внутри квартиры нашли женщину без признаков жизни, — рассказали в бердском поисково-спасательном отряде МЧС России.

В ведомстве добавили, что женщина скончалась на 77-м году жизни. Труп был передан сотрудникам полиции. Причина смерти устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU