2019-03-11T10:02:16+03:00
Общество

А с интегралом справятся? Полевые мыши научились различать числовые множества

Оказалось, что полевые мыши могут отличать не только 5 от 10, но и 5 от 6, а также 8 от 9
Надежда ЯРКОВА
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Полевые мыши научились отличать числовые множества благодаря муравьям. Фото: предоставлено исследователями.Полевые мыши научились отличать числовые множества благодаря муравьям. Фото: предоставлено исследователями.
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Исследователи из Института систематики и экологии животных СО РАН установили, что полевые мыши могут отличать числовые множества, а помогли им в этом рыжие муравьи. Результаты необычного исследования опубликованы в Animal Cognition. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

— Выяснилось, что живущие в соседстве с рыжими лесными муравьями мыши должны были принимать математические решения в зависимости от плотности соседей. В некоторые периоды года, например с мая по август, плотность муравьев очень высока и когда наблюдается оживленное движение насекомых, это является препятствием для грызунов. Мышь не может перейти такую дорогу, рискуя быть покусанной муравьями. Поэтому ей все время приходится определять их плотность. Мы выяснили, что полевые мыши способны делать такие оценки, — рассказал старший научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН кандидат биологических наук Софья Пантелеева.

Благодаря экспериментам с муравьями и геометрическими фигурами, выяснилось, что мыши отлично различают 5 и 15, 5 и 30, 10 и 30 насекомых, и всегда выбирают туннель, где муравьев меньше. Также эксперимент показал, что полевые мыши способны различать не только 5 от 10 объектов, но и 2 от 3, и даже 8 от 9, то есть определять абсолютное число элементов с точностью до единицы.

Ученые попробовали повторить этот эксперимент с джунгарскими хомяками, но эксперимент не имел успеха, поскольку последние обучались хуже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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