Флешмоб военных в торговом центре стал хитом соцсетей
Сотрудники Росгвардии спели для сибирячек песню в одном из крупных ТЦ Новосибирска
— В Новосибирске военнослужащие и сотрудники Росгвардии провели в одном из торговых центров Новосибирска флешмоб, посвященный международному женскому дню 8 марта, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Посетительницы ТЦ в преддверии праздника, 7 марта были приятно удивлены. Ведь на входе их встречали военные. Они исполнили песню «Королеву красоты», при этом, не забывая одаривать представительниц прекрасного пола цветами. Видео с необычным поздравлением собрало более 200 000 просмотров в интернете.
Флешмоб военных в торговом центре в честь 8 марта..
ИСТОЧНИК KP.RU