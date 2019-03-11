Флешмоб военных в торговом центре стал хитом соцсетей

СЕГОДНЯ 08:19 2019-03-11T08:19:40+03:00

Необычное видеопоздравление собрало более 200 тысяч просмотров в интернете

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Сотрудники Росгвардии спели для сибирячек песню в одном из крупных ТЦ Новосибирска

— В Новосибирске военнослужащие и сотрудники Росгвардии провели в одном из торговых центров Новосибирска флешмоб, посвященный международному женскому дню 8 марта, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Посетительницы ТЦ в преддверии праздника, 7 марта были приятно удивлены. Ведь на входе их встречали военные. Они исполнили песню «Королеву красоты», при этом, не забывая одаривать представительниц прекрасного пола цветами. Видео с необычным поздравлением собрало более 200 000 просмотров в интернете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/696355" frameborder="0"></iframe> Флешмоб военных в торговом центре в честь 8 марта..

ИСТОЧНИК KP.RU