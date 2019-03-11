Женщин выводили в масках: новосибирские пожарные эвакуировали 25 жильцов из общежития, где случился пожар

СЕГОДНЯ 07:08 2019-03-11T07:08:39+03:00

Сегодня рано утром в общежитии в Ленинском районе произошло ЧП - на месте работали пожарные

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В Новосибирске во время пожара в общежитии из четырехэтажного здания были эвакуированы 25 человек, двух женщин из задымления пожарные вывели в спасательных масках.

— Сообщение о о пожаре в Ленинском районе Новосибирска поступило спасателям в 7:47 утра в понедельник, 11 марта. К месту происшествия прибыли 60 человек личного состава, 12 единиц основной и 6 единиц специальной техники. Несмотря на незначительное возгорание, которое происходило в комнате на втором этаже, дым распространился по коридору общежития. Пожарные в течение шести минут локализовали горение. В настоящее время жильцы вернулись в свои квартиры, — рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. — Погибших и пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что сейчас устанавливаются причины пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU