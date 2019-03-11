2019-03-11T06:28:25+03:00
Дом. Семья

Вот это хвост: в Новосибирске ищут хозяина необычному коту

Рыжий красавчик с забавным именем Сусик из квартиры с 38 кошками ищет себе новый дом
Надежда ЯРКОВА
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Кот с забавным именем Сусик ищет новый дом. Фото: благотворительный фонд "Варежка".Кот с забавным именем Сусик ищет новый дом. Фото: благотворительный фонд "Варежка".
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Новосибирские волонтеры пристраивают еще одного из 38 котов, которые жили в однокомнатной квартире.

Напомним, что за помощью к благотворительному фонду «Варежка» обратилась соседка старушки, которая завела у себя в квартире огромное количество животных. Тогда волонтеры увезли на передержку из однокомнатной квартиры 38 кошек. После небольшого карантина, который уже закончился, зоозащитники приступили к поиску новых мест обитания для спасенных животных. Вот как описывают одного из обитателей бывшей квартиры с 38 кошками волонтеры:

— Мистер длинный хвост как будто уже всю жизнь провел в роли залюбленного и разбалованного кота. А прошло всего несколько недель с того момента, как мы вытаскивали его из-под кровати, чтобы вывезти из квартиры, — отметили зоозащитники, добавив, что рыжика зовут Сусик, и он очень ласковый.

В «Варежке» также напомнили, что любой кот из расформированной квартиры с 38 кошками уже готов к переезду в новый дом.

Длиннохвостый красавец - один из 38 котов, живших в однокомнатной квартире. Фото: благотворительный фонд "Варежка".

Длиннохвостый красавец - один из 38 котов, живших в однокомнатной квартире. Фото: благотворительный фонд "Варежка".

ИСТОЧНИК KP.RU

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