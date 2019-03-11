Ищут очевидцев: в Новосибирске подросток и женщина пострадали на «зебре», а сбившие их водители скрылись

СЕГОДНЯ 05:46 2019-03-11T05:47:18+03:00

В минувшие выходные в один день в городе случились два ДТП, в которых водители с места аварии скрылись

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ГИБДД ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли в субботу, 9 марта в разных районах Новосибирска.

— 9 марта в 19:30 неустановленный водитель на машине ехал по территории ТЦ «МЕГА» на улице Ватутина со стороны улицы Бурденко в сторону Аникина и сбил несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, после чего с места ДТП скрылся. В аварии пострадал подросток 2004 года рождения, он обратился в больницу, где ему поставили диагноз: ушиб височной области, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

В тот же день, 9 марта в 20:50 неустановленный водитель на автомобиле ехал по улице Ипподромская со стороны Державина в сторону Д.Бедного и напротив дома № 51 улице Гоголя сбил пешехода, переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход 1949 года рождения. Она была госпитализирована в больницу с диагнозом: ушибом головного мозга, перелом теменной кости.

Всех, кто стал свидетелями ДТП, просят обращаться в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 232-23-21, 232-23-22, 232-23-51.

Возле ТЦ "МЕГА" водитель сбил подростка, переходившего дорогу по "зебре". Фото: ГИБДД Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU