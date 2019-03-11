Проблемный перекресток: «Инфинити» протаранил здание на Красном проспекте после ДТП с «Тойотой»
Авария произошла на пересечении Красного проспекта и улицы Достоевского в воскресенье, 10 марта.
— Водитель Toyota Soarer ехал по Красному проспекту в сторону центра, а водитель кроссовера Infiniti FX проезжал перекресток по Достоевского, где они и столкнулись,- рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, «Тойота» ехала с большой скоростью, а водитель «Инфинити» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии «Тойота» лишилась передней части, а кроссовер «Инфинити» врезался правыми дверьми в угол дома.
На месте были три кареты скорой помощи, однако серьезных травм в аварии никто не получил.
В аварии обе машины получили серьезные повреждения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU