Проблемный перекресток: «Инфинити» протаранил здание на Красном проспекте после ДТП с «Тойотой»

СЕГОДНЯ 04:28 2019-03-11T04:29:13+03:00

ДТП случилось на аварийном перекрестке в Центральном районе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Центральном районе на аварийном перекрестке произошло очередное ДТП

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Авария произошла на пересечении Красного проспекта и улицы Достоевского в воскресенье, 10 марта.

— Водитель Toyota Soarer ехал по Красному проспекту в сторону центра, а водитель кроссовера Infiniti FX проезжал перекресток по Достоевского, где они и столкнулись,- рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, «Тойота» ехала с большой скоростью, а водитель «Инфинити» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии «Тойота» лишилась передней части, а кроссовер «Инфинити» врезался правыми дверьми в угол дома.

На месте были три кареты скорой помощи, однако серьезных травм в аварии никто не получил.

В аварии обе машины получили серьезные повреждения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU