2019-03-11T03:28:29+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 11 марта будет морозно, на дорогах гололед

Какая погода ждет новосибирцев в начале новой недели
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе ожидается небольшой снег, метели.Сегодня в городе ожидается небольшой снег, метели.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 1 градусов днем, небольшой снег и метели, на дорогах гололедица.

— В понедельник, 11 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, во второй половине дня местами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. Температура днем составит минус 1- плюс 1 градусов, к ночи похолодает до минус 11-13 градусов, в пригороде до минус 17 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью без осадков, по северо-западу местами небольшой снег, днем в отдельных районах небольшой, мокрый снег, метели. Ночью и утром местами изморозь, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 3- плюс 2 градусов, ночная около минус 8-13 градусов, при прояснениях до минус 20 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег с температурой днем до минус 3 градусов и ночью до минус 5 градусов. В последующие дни в городе ожидается небольшое потепление до плюс 5 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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