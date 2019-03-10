2019-03-10T20:01:16+03:00
Дом. Семья

Шилка-единорог: фото знаменитой медведицы из Новосибирска позабавило соцсети

Веселый снимок сделали в японском зоопарке
Татьяна СОЛОВОВА
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Шилка - любимица сибиряков. Фото: https://vk.com/shilkapolarbearШилка - любимица сибиряков. Фото: https://vk.com/shilkapolarbear
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Шилка - самая популярная медведица из Новосибирска: она родилась 11 декабря 2013 года и стала первым белым медвежонком, появившимся в зоопарке за 42 (!)года. Ее мама –Герда – трогательно ухаживала за полярной малышкой, и их умильные фото облетели весь мир. Но в марте 2015 года ее, несмотря на все протесты новосибирцев, отправили в японский зоопарк.

К счастью, новосибирским общественникам удалось подружиться неравнодушными японцами, которые бывают в Осаке и присылают фото и видео с сибирской любимицей. Один из таких кадров повеселил соцсети: на снимке Шилка умудрилась надеть игрушку на голову так, что стала немного похожа на единорога. Сделала забавный кадр японка Маюми Ито.

- Шилку там очень любят,у неё очень много разных игрушек. Все игрушки безопасные, - рассказывают новосибирские общественники. - В декабре к ней приехал жених - медведь по имени Гого. Он старше на 10 лет, но парень российский,из Перми: они пока общаются через решётку. .Так что у Шилочки всё хорошо.

А новосибирские комментаторы, глядя на снимки, умиляются над непоседливоливой медведицей:

- Да лапочка наша, - пишут одни.

- Шилочку обожаю, - согласны с ними другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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