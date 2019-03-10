2019-03-10T18:18:47+03:00
Общество

Вернулась домой: пропавшую в Новосибирске девятиклассницу нашли

Мама девочки-подростка позвонила волонтерам и сказала, что с дочкой все в порядке
Татьяна СОЛОВОВА
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Девятиклассница сейчас находится дома. Фото: «Маяк».Девятиклассница сейчас находится дома. Фото: «Маяк».
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Шесть дней полиция и волонтеры прочесывали Новосибирск в поисках девятиклассницы, пропавшей 4 марта. Напомним, девочка-подросток ушла с уроков раньше времени, и с тех пор ее телефон был не доступен. Ситуация осложнялась тем, что это была уже не первая попытка школьницы сбежать из дома: до этого ее приходилось искать в ноябре 2017 года.

Но, к счастью, и во второй раз история девочки-подростка оказалась со счастливым концом: в воскресенье,10 марта, ее поиски были завершены.

- Нам сообщила мама пропавшей девочки, что ребенок находится дома. Другими подробностями мы пока не располагаем, - пояснил Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк». - Пришла ли школьница домой сама или ее где-то увидел кто-то из близких, в данный момент неизвестно.

А разбираться, почему все-таки девятиклассница сбежала, теперь предстоит полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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