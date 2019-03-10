В брызгах и бикини: новосибирский фотограф устроил «мокрую» фотосессию

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-10T15:26:36+03:00

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Михаил Решетников – новосибирский фотограф, который специализируется на пикантных фотосессиях и не стесняется показывать женские формы. Вот и на новом откровенном фото, который сибиряк разместил в своем «Инстаграме», его модель позирует под потоками воды. Кстати, для этого кадра Михаилу пришлось уехать из Новосибирска в соседний Бердск.

- Дело в том, что в городе нет фотостудий, где я мог бы поработать с водой, а в Бердске как раз такая открылась, - объясняет свой выбор Михаил. – А поскольку моделью для этой фотосессии стала Настя – девушка, которая танцует на пилоне, - то мы решили совместить и воду, и пилон.

Сама фотосессия длилась 15 минут:

- Как получилось сделать красивые брызги вокруг девушки, рассказывать не буду: это профессиональный секрет, - смеется Михаил.

Зато подписчики новосибирца оценили старания и фотографа, и модели по достоиству:

- Круто как! Настя просто шикарна, - пишут одни.

- Прикольно,- соглашаются с ними другие.

ИСТОЧНИК KP.RU