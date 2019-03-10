2019-03-10T13:06:32+03:00
Звезды

«Комбикормом питайтесь сами»: Шура устроил скандал из-за еды после концерта

Артист написал разгромный пост в своем «Инстаграме»
Татьяна СОЛОВОВА
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Шура возмутился организацией концерта. Фото: https://www.instagram.com/shuramedvedev/Шура возмутился организацией концерта. Фото: https://www.instagram.com/shuramedvedev/
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Певец Шура родом из Новосибирска: мать родила его в 17 лет, а когда Александру Медведеву (это настоящее имя артиста) было 9 лет, сдала его в детдом. Там Шуре пришлось научиться отстаивать себя, и с тех пор он не позволяет окружающим неуважительно относиться к себе. А после того, как на концерте одного из радио в Ростове не выполнили райдер, выложил скандальный пост в своем «Инстаграме».

- Не в моей манере жаловаться на происходящее и комментировать это фото. Но! Я - дорогой артист: нет денег - не звоните, скидок нет! – обозначил свою позицию певец. - Я не работаю бесплатно, и впервые вы мне заплатили деньги. Но комбикормом питайтесь сами, Я ем по меню!

А дальше Шура полностью перечислил все, чем был не доволен во время концерта:

- Все пункты договора я выполнил, в отличие от вас: вы пустышка, потому меня нет ни в одном вашем концерте. Я не работаю бесплатно! Тот ужас и беспредел на ваших плечах - охраны нет, ограждения не выставлены, охраняем все своё дорогостоящие оборудование своими силами, - возмутился артист. - За кулисами все, кому хочется, проникают в мою гримерку и требуют фото, а по окончании в ресторане подают меню на распечатанном листе, поделённом на 4 части. Мол, довольствуйтесь господа! Не стыдно вам?

ИСТОЧНИК KP.RU

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