Масленица под водой: в новосибирском дельфинарии акул накормили блинами
10 марта вся страна отмечает Масленицу, и новосибирский дельфинарий не стал исключением. И, как и положено в праздник, там приготовили угощения – блины. Только вот не для посетителей океанариума, а его питомцем.
- Накормили мы блинами акул: зовут их Яша и Глаша, они у нас пара, - рассказывают в центре океанографии и морской биологии «Дельфиния».
Чтобы преподнести лакомство обитателям океанариума, водолазу с угощениями пришлось спуститься на дно огромного аквариума. Кстати, блинчики никакого вреда акулам не нанесут: ведь сделаны они не из молока, муки и яиц, а по особому рецепту.
- Это специальные блины, сделанные из кальмаров. Акулам они понравились, - уверяют в «Дельфинии».
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На Масленицу акул в новосибирском дельфинарии накормили блинами.
ИСТОЧНИК KP.RU