Масленица под водой: в новосибирском дельфинарии акул накормили блинами

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-10T11:58:48+03:00

Правда, сделаны они были не из яиц и муки, а из кальмаров

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10 марта вся страна отмечает Масленицу, и новосибирский дельфинарий не стал исключением. И, как и положено в праздник, там приготовили угощения – блины. Только вот не для посетителей океанариума, а его питомцем.

- Накормили мы блинами акул: зовут их Яша и Глаша, они у нас пара, - рассказывают в центре океанографии и морской биологии «Дельфиния».

Чтобы преподнести лакомство обитателям океанариума, водолазу с угощениями пришлось спуститься на дно огромного аквариума. Кстати, блинчики никакого вреда акулам не нанесут: ведь сделаны они не из молока, муки и яиц, а по особому рецепту.

- Это специальные блины, сделанные из кальмаров. Акулам они понравились, - уверяют в «Дельфинии».

Уважаемые читатели, а как вы отмечаете Масленицу? Присылайте свои рассказы вместе с фото и видео на редакционный WhatsApp «Комсомольской правды» по номеру 8-923-145-11-03. Все самое интересное мы обязательно опубликуем!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/696249" frameborder="0"></iframe> На Масленицу акул в новосибирском дельфинарии накормили блинами.

ИСТОЧНИК KP.RU