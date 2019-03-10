2019-03-10T10:43:23+03:00
Происшествия

«Хотели съесть»: в Новосибирской области осудят живодеров, убивших собаку

Им грозит до пяти лет лишения свободы
Татьяна СОЛОВОВА
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Живодеры накинулись на собаку с ножом и топором.Живодеры накинулись на собаку с ножом и топором.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Эта жуткая история началась 21 ноября 2018 года: именно тогда двое пьяных живодеров изувечили собаку.

- Мужчины хотели забить немецкую овчарку, чтобы потом ее съесть, - рассказывают в прокуратуре Новосибирской области. - Один из них вывел собаку на веранду дома и не менее 2 раз ударил ее ножом. Второй обвиняемый вышел на веранду дома, взял топор и дважды им ударил собаке по голове.

Но овчарке чудом удалось вырваться из рук своих мучителей через окно и убежать на улицу. Там ей попытались помочь неравнодушные люди, однако спасти животное не удалось.

- От полученных травм овчарка в ветеринарной клинике умерла, - продолжают в прокуратуре Новосибирской области.

Живодерам предъявили обвинение по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий из корыстных побуждений, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов). Точку в этом деле предстоит поставить суду: злоумышленникам грозит штраф до 300 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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