Угрожал пистолетом: в Бердске грабитель напал на таксиста

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-10T09:48:56+03:00

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Ночью в субботу, 9 марта, за помощью к бердским полицейским обратился таксист: на него в 3.30 на улице Красная Сибирь напал грабитель.

- Мужчина вез пассажира на своем автомобиле «Ниссан Сани», - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области. – Он угрожал водителю пневматическим пистолетом и требовал деньги, но таксист сумел выбить у грабителя оружие.

После того, как таксист сумел отбиться, жулик сбежал. Но полицейским быстро удалось его поймать.

- Им оказался 37-летний бердчанин, ранее судимый за убийство и совершение ДТП, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирской он украл у 36-летнего местного жителя серебряную цепочку, браслет и смартфон. Ущербсоставил около 28 тысяч рублей.

Бердские полицейские уже предъявили жулику обвинения в грабеже и разбое, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU