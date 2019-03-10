Угрожал пистолетом: в Бердске грабитель напал на таксиста
Ночью в субботу, 9 марта, за помощью к бердским полицейским обратился таксист: на него в 3.30 на улице Красная Сибирь напал грабитель.
- Мужчина вез пассажира на своем автомобиле «Ниссан Сани», - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области. – Он угрожал водителю пневматическим пистолетом и требовал деньги, но таксист сумел выбить у грабителя оружие.
После того, как таксист сумел отбиться, жулик сбежал. Но полицейским быстро удалось его поймать.
- Им оказался 37-летний бердчанин, ранее судимый за убийство и совершение ДТП, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирской он украл у 36-летнего местного жителя серебряную цепочку, браслет и смартфон. Ущербсоставил около 28 тысяч рублей.
Бердские полицейские уже предъявили жулику обвинения в грабеже и разбое, расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU