«Это точно любовь»: дедушка со скромным букетом растрогал соцсети

СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-10T08:17:46+03:00

Это фото с дедушкой разошлось по соцсетям. Фото: https://vk.com/subwaynsk

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Это трогательное фото появилось в группе «Мода Новосибирского метро»: в кадре – пожилой мужчина со скромным букетом в руках, который едет в новосибирском метро. Можно предположить, что едет дедушка с цветами к кому-то из своих близких.

Снимок настолько впечатлил пользователей соцсетей, что собрал сотни лайков и комментариев.

- Очень трогательно смотреть на такие фото, молодец, - обращаются к пенсионеру одни.

- Это точно любовь, - пишут те, кто уверен, что цветы пенсионер вез своей пожилой супруге.

- Вообще милота, - умиляются третьи.

- Шикарно, и дедушка очень хороший, - восхищаются четвертые.

Журналистам «Комсомольской правды» хотелось бы узнать, кому все-таки дедушка, покоривший соцсети, вез цветы. Мы просим самого пожилого сибиряка или его близких связаться с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.

ИСТОЧНИК KP.RU