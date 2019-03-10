В Новосибирске Mercedes-Benz врезался в киоск с мороженым

СЕГОДНЯ 07:44 2019-03-10T07:44:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 10 марта, серьезная авария случилась в Заельцовском районе, на пересечении улицы Холодильной и улицы и Дуси Ковальчук: там столкнулись Toyota Corolla и Mercedes-Benz.

- По словам очевидцев, водитель Toyota Corolla не пропустил Mercedes-Benz, и из-за этого произошло столкновение, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Удар был такой сильный, что Mercedes-Benz отбросило на стоящий на тротуаре киосок с мороженым.

- К счастью, в киоске в тот момент не было продавца, и он не пострадал, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

А вот насколько серьезно пострадал ли кто-либо из водителей, на данный момент неизвестно: свидетели ДТП уверяют, что на месте аварии работали врачи «Скорой помощи». Кому из хозяев авто понадобилась их помощь, неясно. Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в причинах столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU