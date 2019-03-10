Ушла из дома в полночь: в Новосибирске пропала девочка-подросток

СЕГОДНЯ 06:52 2019-03-10T06:52:29+03:00

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Уже третьи сутки полиция и волонтеры сбиваются с ног в поисках пропавшей девочки-подростка – 16-летней Кати Нафиковой.

- Известно, что из своего дома на улице Шлюзовой она ушла в 23.50 7 марта, и с тех пор на связь с родными не выходила, - рассказывают в новосибирском поисково-спасательном отряде «Маяк».

На свою страничку во «Вконтакте» девушка в последний раз и вовсе заходила 20 января, так что никаких указаний на то, где она могла бы находиться, в соцсетях нет.

Приметы пропавшей девушки такие: рост 176 сантиметро, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

- Катя была одета в темно-зеленый пуховик, шарф в темно-зеленую, светло-зеленую, белую клетку, черные джинсы, бордовые кроссовки, - продолжают поисковик.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят обратиться в полицию по телефону 02 или к волонтерам поисково-спасательного отряда «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU