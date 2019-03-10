Погода на день в Новосибирске: 10 марта будет минус 3 градуса

СЕГОДНЯ 06:11 2019-03-10T06:11:00+03:00

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В воскресенье, 10 марта, погода порадует новосибирцев: метеорологи на Масленицу прогнозируют солнечный день без метелей. Так что обязательно отправляйтесь на праздник или просто погуляйте.

- Днем по области будет минус 2 – минус 7 градусов (непосредственно в Новосибирске – минус 3 – минус 5 градусов), ночью похолодает до минус 9 – минус 14 градусов (при прояснения – до минус 21 градусов) - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. – Ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду, только на северо-востоке области возможны небольшие снегопады.

На «Яндексе» прогноз немного другой: по данным портала, днем в Новосибирске воздух прогреется до минус 2 градусов, а ночью похолодает до минус 11 градусов. На «Гимсетео» и вовсе обещают погоду попрохладнее: днем столбик термометра покажет минус 5 градусов, а ночью – минус 12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU