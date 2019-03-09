Лед стал тоньше: спасатели снизили грузоподъемность переправы через Новосибирское водохранилище

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-09T15:32:55+03:00

Теперь между населенными пунктами Спирино и Чингис могут передвигаться автомобили до 8-ми тонн

Изменить размер текста: A A

В Новосибирском управлении МЧС подвели итоги проверки ледовых переправ, которые действуют в Ордынском районе. Специалисты отметили, что структура и толщина льда на водохранилище постоянно меняются и решили снизить грузоподъемность переправы между селами Спирино и Чингис.

— Специальная комиссия из представителей Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и органов местного самоуправления проверили работу ледовых переправ, действующих между населенными пунктами в Ордынском районе на Новосибирском водохранилище. Решением комиссии грузоподъемность ледовой переправы между населенными пунктами Спирино и Чингис была снижена с 20 до 8 тонн.

В МЧС также наблюдают за ростом открытой полыньи в черте Новосибирска. Она растянулась от ГЭС до Бибихи, и продолжает увеличиваться. По мнению специалистов, это значит, что на Оби на территории Новосибирска, Новосибирского и Колыванского районов возможны происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU