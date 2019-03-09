2019-03-09T15:32:55+03:00
Общество

Лед стал тоньше: спасатели снизили грузоподъемность переправы через Новосибирское водохранилище

Теперь между населенными пунктами Спирино и Чингис могут передвигаться автомобили до 8-ми тонн
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Лед становится тоньше, ледовые переправы - менее прочны.Лед становится тоньше, ледовые переправы - менее прочны.Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирском управлении МЧС подвели итоги проверки ледовых переправ, которые действуют в Ордынском районе. Специалисты отметили, что структура и толщина льда на водохранилище постоянно меняются и решили снизить грузоподъемность переправы между селами Спирино и Чингис.

— Специальная комиссия из представителей Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и органов местного самоуправления проверили работу ледовых переправ, действующих между населенными пунктами в Ордынском районе на Новосибирском водохранилище. Решением комиссии грузоподъемность ледовой переправы между населенными пунктами Спирино и Чингис была снижена с 20 до 8 тонн.

В МЧС также наблюдают за ростом открытой полыньи в черте Новосибирска. Она растянулась от ГЭС до Бибихи, и продолжает увеличиваться. По мнению специалистов, это значит, что на Оби на территории Новосибирска, Новосибирского и Колыванского районов возможны происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбил пешехода и скрылся: новосибирская полиция ищет водителя, по вине которого погиб человек
Подвесили котиков: в новосибирском приюте для питомцев сделали маленькие гамаки
Не показалось: испуганная овечка заблудилась в Новосибирске
Типичный парнишка: блогер сомневается, настоящий ли Элджей вышел на сцену в Новосибирске
Матику заводит друзей: Московский зоопарка рассказал, как дела у малыша орангутана, прооперированного в Новосибирске
«Потверкала» на рынке: сибирячка удивила бабушек танцем возле помидоров и огурцов
Орали хором: фанаты Элджея поздравили Настю Ивлеву с днем рождения
Обманули ребенка: флористы продали мальчику розу с опавшими лепестками
Погода в Новосибирске на день: 9 марта солнечно, до -5
ЧП в праздник: В Новосибирске из-за пожара эвакуировали посетителей торгового центра
Подменили борьбу за права на цветы: феминистки вышли на пикет в честь 8 марта
Вот так поздравили: у бердчанки забрали автомобиль в преддверии 8 марта
«Что это за чудо? Это НЛО?»: в соцсетях разгадывают тайну свечения над Байкалом
Незаконная охота: новосибирцев ждёт суд за отстрел косуль
Смертельное ДТП: В Новосибирске водитель такси сбил двух пешеходов
Остались без кайфа: в Новосибирской области пресечен канал поставки наркотиков в колонию
Вождь под наблюдением: к 9 мая в Новосибирске откроют памятник Сталину и проложат вокруг него асфальт
Погода на день в Новосибирске: 8 марта ожидается снег и около нуля градусов
Зачем они это делают: новосибирцы решили соорудить PORSCHE из «Жигулей»
Новосибирцев зовут на экскурсию в мэрию
Мечта фанатов: сибиряк продает футбольный мяч сборной Бразилии с автографами игроков за 180 тысяч рублей
Из операционной к микрофону: врачи решили необычно поздравить женщин с 8 марта
Девушка, притормозите: новосибирские автоинспекторы вручили женщинам цветы
Оставил отпечатки пальцев и попал на камеры: полицейские поймали в речпорту новосибирца, судимого 15 раз
Вырвали усы и разбили щеки: новосибирская художница пришла в ужас от вида Чеширского кота в кукольном театре
В соответствии с задачами президента: Новосибирская область наращивает экспорт в аграрной отрасли